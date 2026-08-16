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Политика

Ким Чен Ын ответил Путину на телеграмму

Ким Чен Ын в телеграмме Путину отметил роль Красной Армии в освобождении Кореи
KCNA

Лидер КНДР Ким Чен Ын в ответной телеграмме президенту России Владимиру Путину отметил роль Красной Армии в освобождении Кореи от японских колониалистов. Текст телеграммы опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Выражаю глубокую признательность за то, что вы прислали теплую поздравительную телеграмму по случаю 81-й годовщины освобождения Кореи», — говорится в письме.

Ким Чен Ын также выразил гордость за совместную борьбу РФ и КНДР за справедливость и подчеркнул, что страны создали надежную гарантию для более светлого будущего двухсторонних отношений. Северокорейский лидер выразил уверенность, что под руководством Путина армия России будет защищать интересы безопасности и территориальную целостность страны и строить «могучую Россию».

В заключении Ким Чен Ын пожелал российскому лидеру крепкого здоровья и успехов.

15 августа Путин отправил Ким Чен Ыну телеграмму, в которой поздравил его с национальным праздником — с Днем Освобождения Кореи. По словам президента РФ, этот праздник является символом мужества и стойкости корейцев и бойцов Красной армии. Путин отметил, что сегодня отношения между Москвой и Пхеньяном вышли на высокий уровень стратегического партнерства. Он обратил внимание на то, что страны активно сотрудничают на всех направлениях, предпринимая усилия по обеспечению региональной безопасности и стабильности.

Ранее сообщалось, что КНДР вместе с РФ готова «вписаться в конфликт по полной» против Украины.

 
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