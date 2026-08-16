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Политика

В Британии рассказали о неожиданном ударе России по Западу

Аналитик Меркурис: экономические успехи России стали ударом по Западу
Владимир Вятки/РИА Новости

Экономические успехи России стали неожиданным ударом по Западу, заявил британский военный эксперт Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

Он обратил внимание на то, что когда Россия, «к изумлению США, Запада и Украины», начала превосходить их по объему производства, они не пересмотрели свое представление о российской экономике. Вместо этого, как пояснил эксперт, Запад решил ужесточить санкционную политику и организовать несколько атак на инфраструктуру РФ, чтобы добиться успеха. Но этот план оказался провальным, отметил Меркурис.

«Эта (российская — прим. ред.) экономика с ее огромными ресурсами не перегружена ни в каком из сценариев, на которые Запад, похоже, надеялся», — резюмировал аналитик.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия сталкивалась с давлением еще до событий 2014 года, однако в последние годы западные страны ставят мировые рекорды по числу санкций. По словам главы государства, с 2022 года Запад «запустил русофобскую машину уже на полный ход». Введенные против России ограничения президент назвал бесполезными, отметив, что эти санкции наносят вред прежде всего их авторам и инициаторам, а также народам европейских стран.

Ранее Путин объяснил, почему санкции против России незаконны.

 
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