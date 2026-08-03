Зеленский подписал указы о назначении на новые посты Клименко и Умерова

Экс-глава МВД Украины Игорь Клименко назначен секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), а занимавший этот пост Рустем Умеров — главой Службы внешней разведки (СВР) страны. Соответствующие указы подписал украинский президент Владимир Зеленский, они размещены на его официальном сайте.

Документы датированы 3 августа. Эти назначения Зеленский анонсировал на утреннем совещании. По словам украинского лидера, теперь у Умерова будет больше возможностей заниматься одновременно вопросами дипломатии и обороны, а также переговорами с представителями США и другими партнерами Украины по завершению конфликта с Россией.

Как сообщил украинский еженедельник «Зеркало недели», на фоне последних перестановок во власти Украины «Умерова, как чрезвычайно близкое и доверенное лицо президента, тоже нужно было обеспечить должностью». По остаточному принципу возникла идея назначить его главой СВР, говорится в публикации.

До этого Умеров вошел в состав украинской делегации на переговорах в Белом доме 28 июля. Встреча продлилась около часа. После Зеленский заявил, что обсудил с американским президентом лицензии на производство ракет-перехватчиков для зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Кроме того, стороны поговорили об активизации дипломатического процесса. Зеленский назвал встречу в Белом доме «хорошей».

Ранее Зеленскому предрекли свержение при одном кадровом решении.