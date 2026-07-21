В Турции заявили о продолжении переговоров о продаже российских С-400

Турция продолжает вести переговоры с третьими странами на тему продажи купленных у России зенитных ракетных систем С-400. Об этом сообщила газета Türkiye со ссылкой на министра обороны Яшара Гюлера.

Глава ведомства ответил на письменные вопросы членов парламента относительно исключения Турции из программы поставок американских истребителей F-35 в связи с закупкой ею у России зенитно-ракетных комплексов С-400 и последующим возобновлением контактов с США по этому вопросу.

«В рамках продолжающегося процесса с США в военной и политической сферах, который набирает позитивную динамику, ведется поиск решений путем взаимопонимания и сотрудничества по вопросам прошлого, которые затрагивают и третьи страны», — заявил министр.

До этого министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил о необходимости переговоров с РФ для решения вопроса, связанного с российскими зенитными ракетными комплексами.

Ранее в Кремле назвали «сверхчувствительной» тему перепродажи С-400 Турцией.