Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Политика

В Турции заявили о продолжении переговоров о продаже российских С-400

Türkiye: Турция продолжает переговоры с третьими странами по продаже С-400
Turkish Defence Ministry/AP

Турция продолжает вести переговоры с третьими странами на тему продажи купленных у России зенитных ракетных систем С-400. Об этом сообщила газета Türkiye со ссылкой на министра обороны Яшара Гюлера.

Глава ведомства ответил на письменные вопросы членов парламента относительно исключения Турции из программы поставок американских истребителей F-35 в связи с закупкой ею у России зенитно-ракетных комплексов С-400 и последующим возобновлением контактов с США по этому вопросу.

«В рамках продолжающегося процесса с США в военной и политической сферах, который набирает позитивную динамику, ведется поиск решений путем взаимопонимания и сотрудничества по вопросам прошлого, которые затрагивают и третьи страны», — заявил министр.

До этого министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил о необходимости переговоров с РФ для решения вопроса, связанного с российскими зенитными ракетными комплексами.

Ранее в Кремле назвали «сверхчувствительной» тему перепродажи С-400 Турцией.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 21 июля. Единое пособие по новым правилам, скидки на ЖКХ и ЕГЭ, на котором не списать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!