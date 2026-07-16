Политолог Шеслер: конфликт с ВСУ не является причиной отставки Федорова

Конфликт с главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александром Сырским и провал реформы ТЦК (территориальные центры комплектования, аналог военкоматов на Украине) вряд ли являются истинными причинами отставки Михаила Федорова с поста министра обороны. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказала политолог Лариса Шеслер.

Она допустила, что кадровые перестановки в Киеве связаны с попыткой украинского лидера Владимира Зеленского перенаправить денежные потоки.

«Последствием кадровых перестановок окажется только то, куда направляются основные деньги, которые льются на Украину. Задача Зеленского --взять под полный контроль кормушку, все денежные потоки», — пояснила эксперт.

Что касается реформы ТЦК, изменения в этой структуре невозможны, поскольку принудительная «бусификация» — остается единственным возможным способом пополнения украинской армии, добавила она.

Об отставке Федорова стало известно накануне. По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, Зеленский объяснил увольнение чиновника провалом реформы ТЦК и конфликтом с Сырским. Издание «Украинская правда» также написало, что Федоров освобожден от должности из-за его разногласий с руководством ВСУ.

Ранее Федоров заявил о продаже «брехни» Украиной.