Профайлер описал реакцию Макрона на отказ жены Эрдогана дать руку для поцелуя

Профайлер Анищенко: Макрон на встрече с Эрдоганом и его женой испытал стыд

Профайлер, эксперт по лжи и языку жестов Илья Анищенко в беседе с aif.ru прокомментировал недавний инцидент в Анкаре, когда президент Франции Эммануэль Макрон попытался поцеловать руку жене турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана Эмине Эрдоган, но получил отказ.

Специалист напомнил, что в мусульманском мире не принято целовать руку женщине, тем более, когда рядом стоит мужчина.

«После этого Макрон понимает свою оплошность, улыбка у него становится натянутой, губы немного поджимаются. Это улыбка сожаления, даже близкая к стыду. Глаза закрыты. Возможно, это даже гнев или подавленный стыд на лице у него возникает. Он понимает, что сделал что-то неприемлемое», — обратил внимание Анищенко.

Он добавил, что в данном случае имеет место не только нарушение религиозных обычаев, но и протокола, согласно которому целовать руку на улице можно лишь в исключительных случаях.

Макрон попытался поцеловать руку первой леди Турции в ходе визита в Анкару на саммит НАТО, который проходил 7–8 июля.

Судя по видео, сам турецкий лидер против этого не возражал, но его супруга удержала запястье и не дала президенту Франции завершить жест.

Ранее Макрон попал под шквал критики из-за солнцезащитных очков в помещении.