Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Профайлер описал реакцию Макрона на отказ жены Эрдогана дать руку для поцелуя

Профайлер Анищенко: Макрон на встрече с Эрдоганом и его женой испытал стыд
Mohammed Badra/Pool/Reuters

Профайлер, эксперт по лжи и языку жестов Илья Анищенко в беседе с aif.ru прокомментировал недавний инцидент в Анкаре, когда президент Франции Эммануэль Макрон попытался поцеловать руку жене турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана Эмине Эрдоган, но получил отказ.

Специалист напомнил, что в мусульманском мире не принято целовать руку женщине, тем более, когда рядом стоит мужчина.

«После этого Макрон понимает свою оплошность, улыбка у него становится натянутой, губы немного поджимаются. Это улыбка сожаления, даже близкая к стыду. Глаза закрыты. Возможно, это даже гнев или подавленный стыд на лице у него возникает. Он понимает, что сделал что-то неприемлемое», — обратил внимание Анищенко.

Он добавил, что в данном случае имеет место не только нарушение религиозных обычаев, но и протокола, согласно которому целовать руку на улице можно лишь в исключительных случаях.

Макрон попытался поцеловать руку первой леди Турции в ходе визита в Анкару на саммит НАТО, который проходил 7–8 июля.

Судя по видео, сам турецкий лидер против этого не возражал, но его супруга удержала запястье и не дала президенту Франции завершить жест.

Ранее Макрон попал под шквал критики из-за солнцезащитных очков в помещении.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как подарить ребенку деньги на квартиру, чтобы при разводе жилье осталось только его собственностью
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!