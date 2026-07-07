Американист объяснил, почему США выводят войска из Прибалтики перед саммитом НАТО

Политолог-американист Малек Дудаков в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал вывод войск США из Эстонии перед саммитом НАТО в Турции. По его мнению, Вашингтон переориентируется на Ближний Восток и Тихоокеанский регион.

«Плюс, конечно, это еще и такой важный показатель — демонстративный жест в адрес европейцев. То есть, если вы хотите американский зонтик безопасности, вам нужно платить. Хотите американские самолеты, американские ракеты, ну, вы можете их купить в США и у себя установить», — отметил эксперт.

США, по его словам, также полагают, что европейцы справятся и без них в политике «сдерживания России».

Как сообщает портал ERR, американские войска в значительной степени покинули Эстонию после того, как министерство войны США приостановило отправку новых подразделений в Европу и начало пересмотр глобального размещения сил.

Согласно действующему договору о военном сотрудничестве между Эстонией и Соединенными Штатами, на территории балтийской страны должен пребывать американский контингент численностью от 500 до 700 военнослужащих. Однако сейчас там находится лишь небольшая часть персонала — в основном обслуживающие подразделения.

Ранее в МИД России назвали действия стран Прибалтики игрой с огнем.