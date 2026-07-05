Дмитриев назвали тугодумами европейских чиновников из-за миграционного кризиса

Европейцы осознали возможные последствия миграционногоко кризиса, но их чиновники либо тугодумы, либо жаждут саморазрушения. Об этом заявил в Truth Social спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, комментируя публикацию президента США Дональда Трампа о превращении Европы в страну третьего мира.

«Надеюсь, что узнает. Европейцы поняли это еще некоторое время назад, но их чиновники либо тугодумы, либо жаждут саморазрушения», — написал он.

До этого Трамп заявил, что Европа превращается в страну третьего мира из-за приема преступников. По его мнению, этому способствует миграционная политика европейских стран. Такая метаморфоза происходит настолько быстро, что «глазом не успеешь моргнуть», добавил глава Белого дома.

В ноябре 2025 года сообщалось, что Болгария, Чехия, Эстония, Хорватия, Австрия и Польша планируют подать заявку в ЕС на освобождение от переселения мигрантов.

Ранее Трамп назвал США страной третьего мира с системой выборов.