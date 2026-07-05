Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Политика

Дмитриев назвали тугодумами европейских чиновников из-за миграционного кризиса

Дмитриев: европейцы осознали миграционный кризис , но их власти тугодумы
Сергей Булкин/POOL/РИА Новости

Европейцы осознали возможные последствия миграционногоко кризиса, но их чиновники либо тугодумы, либо жаждут саморазрушения. Об этом заявил в Truth Social спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, комментируя публикацию президента США Дональда Трампа о превращении Европы в страну третьего мира.

«Надеюсь, что узнает. Европейцы поняли это еще некоторое время назад, но их чиновники либо тугодумы, либо жаждут саморазрушения», — написал он.

До этого Трамп заявил, что Европа превращается в страну третьего мира из-за приема преступников. По его мнению, этому способствует миграционная политика европейских стран. Такая метаморфоза происходит настолько быстро, что «глазом не успеешь моргнуть», добавил глава Белого дома.

В ноябре 2025 года сообщалось, что Болгария, Чехия, Эстония, Хорватия, Австрия и Польша планируют подать заявку в ЕС на освобождение от переселения мигрантов.

Ранее Трамп назвал США страной третьего мира с системой выборов.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Контроль и тревога. Как ЗОЖ делает людей несчастнее
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!