КПРФ обратилась в Минцифры с просьбой отменить блокировку Telegram

Депутаты от фракции КПРФ обратились к министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву с просьбой «предоставить информацию» относительно эффективности и целесообразности замедления и блокировки иностранных мессенджеров, в том числе Telegram. Письменное обращение есть у «Газеты.Ru».

По мнению авторов инициативы, реальная польза от блокировок сомнительна, а проблемы и неудобства законопослушные граждане испытывают каждый день.

«В открытых источниках все чаще появляется информация о нецелесообразности дальнейшей блокировки некоторых соцсетей и, в частности, мессенджера Telegram. Количество преступлений с использованием мессенджеров не падает, мошенники как звонили людям, так и звонят из-за границы, где как раз ничего не блокируется, о чем люди постоянно пишут в сети. Связь в «прифронтовых регионах» стала хуже. Пуш-уведомления о ракетной опасности или угрозе БПЛА больше не приходят, что ставит вопрос о повышении надежности системы оповещения в критический момент и что особенно актуально для приграничных территорий. Про неудобства для бизнеса уже и не говорим», — сказал «Газете.Ru» депутат от КПРФ Владимир Исаков.

По данным депутатов, на блокировку мессенджера тратятся десятки миллиардов рублей.

«Люди ждут адекватных решений, отмены запретов и никому не нужных и неполезных блокировок», — сказал Исаков.

В этой связи КПРФ в обращении к Шадаеву попросила предоставить информацию «об эффективности и целесообразности принимаемых мер по замедлению и дальнейшей блокировке иностранных мессенджеров, в том числе Telegram, а также рассмотреть возможность отмены или ослабления блокировок, если заявленные цели не достигаются».

В конце июня Госдума отклонила предложение депутатов от КПРФ запросить в Роскомнадзоре и Минцифры информацию «об эффективности и целесообразности» блокировки мессенджера Telegram.

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