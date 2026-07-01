Генерал: Европа в открытую говорит о военном конфликте с Россией

Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в интервью Tsargrad.tv прокомментировал заявление постпреда РФ при ОБСЕ Дмитрия Полянского о том, что конфликт между Европой и Россией может начаться до 2030 года.

«Сегодня Европа уже в открытую говорит о том, что они собрались воевать с Россией, в открытую уже идет подготовка, и фактически Европа уже воюет с Россией руками украинцев на территории Украины», — сказал военный эксперт.

Вместе с тем он не считает вооруженное столкновение неизбежным. По его словам, Россия по-прежнему сохраняет курс на переговоры. Однако, если Европа будет и дальше игнорировать призывы к миру, последствия для нее могут оказаться катастрофическими.

«Ведь фактически война с ядерной державой на европейском континенте может быть для этого континента последней», — заключил Липовой.

Накануне Полянский заявил, что европейские страны ведут целенаправленную подготовку к полноценному военному противостоянию, используя в качестве повода для начала войны нарратив о якобы агрессии со стороны России.

Проблема, по его словам, еще и в том, что снижается порог для возможных провокаций, которые могут вовлечь Европу в конфликт гораздо раньше.

Ранее в Госдуме предупредили о подготовке мобилизационного резерва Запада против РФ.