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Политика

В Госдуме назвали цель атак ВСУ на российские объекты

Депутат ГД Милонов: атаками на РФ Киев пытается добиться перемирия
РИА Новости

Атаками на российские гражданские объекты Киев пытается добиться перемирия. Такое мнение в интервью RT высказал депутат Государственной думы Виталий Милонов.

«Их цель — не мытьем, так катаньем выклянчить перемирие для зализывания своих ран, нанесенных нашими наступающими частями. Их хозяева не пожалеют ни денег, ни оружия, чтобы этот план сработал», — подчеркнул парламентарий.

Однако конвульсии противника обернутся лишь новыми потерями, добавил он.

В ночь на 22 июня Воронеж подвергся ракетному обстрелу. В городе звучали сирены, а очевидцы сообщили о мощных взрывах и задымлении. По словам губернатора Воронежской области Александра Гусева, дежурные силы ПВО обнаружили и уничтожили в небе над городом несколько высокоскоростных воздушных целей, одно из предприятий региональной столицы получило повреждения. Пострадали также многоквартирные дома и автомобили, не менее трех человек получили ранения. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ВСУ ударили по Энергодару.

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