Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

В Германии заявили о внутреннем расколе из-за Украины

Der Spiegel: Германия все еще разделена по границе ФРГ и ГДР
Michael Sohn/AP

Немецкое общество все еще разделено по границе ФРГ и ГДР по множеству вопросов, в том числе и конфликту на Украине. Об этом пишет журнал Der Spiegel.

По оценкам авторов, в Германии линии конфликта частично проходят «вдоль бывшей внутринемецкой границы». Это объясняется историческими причинами, в том числе и памятью о Второй Мировой войне, которая все еще жива в памяти немцев, а также «на земле», говорится в тексте.

Как пишет Der Spiegel, в 2025 году 41% опрошенных немцев, проживавших на территории бывшей ГДР, выступали против военной помощи Украине. При этом в западной части страны показатель составил всего 24%, отмечается в материале.

До этого зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявлял, что нынешняя Германия «не имеет даже достаточной правовой основы для своего существования», поскольку объединение ФРГ и ГДР шло без «свободного волеизъявления граждан». Медведев считает, что во время объединения ни у кого, в том числе высших советских руководителей, не возникло «даже мысли» о соблюдении общепринятых юридических процедур, а также «не проводилось никакого свободного волеизъявления граждан по столь значимому вопросу посредством референдума».

Ранее на Западе оценили слова Медведева о «животном страхе» Европы.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 21 июня. Плата за проход по Ормузу в пользу США, рост зарплат у врачей и «атака инопланетян» в Бразилии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!