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Политика

Большинство поляков считают, что Зеленский не любит их страну

WP: большинство поляков считают, что Зеленский плохо относится к их стране
Peter Dejong/AP

Более половины поляков считают, что президент Украины Владимир Зеленский негативно относится к их стране. Об этом свидетельствуют результаты опроса United Surveys по заказу Wirtualna Polska.

Согласно исследованию, 58.3% респондентов считают, что Зеленский негативно относится к полякам. 30.1% граждан придерживаются противоположной точки зрения. Еще 11.6% затруднились ответить.

Отвечая на вопрос о том, как Владимир Зеленский относится к Польше, 33.7% сочли, что скорее негативно. 24.6% заявили, что категорически негативно. Таким образом, общий процент составил 58.3% от всех опрошенных.

В хорошее отношение Зеленского верят лишь 30.1% граждан республики.

До этого президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского высшей награды республики — ордена Белого орла. Он пошел на такой шаг из-за присвоения бригаде ВСУ имени пособников нацистов, устроивших Волынскую резню.

В правительстве Польши заявили, что от этого решения президента «выиграет только Москва». На Украине уже раскритиковали этот шаг, в знак солидарности с Зеленским дипломаты, глава офиса президента и экс-президенты страны Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко отказались от своих польских наград. Зеленский вернул Навроцкому свой орден по почте.

Ранее глава МИД Украины на фоне скандала заявил Польше об угрозе от «вечного врага – Москвы».

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