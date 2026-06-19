Суда обяжут запрашивать разрешение за 48 часов до движения по Ормузскому проливу

В течение 60 дней, пока США и Тегеран будут вести переговоры, проход через Ормузский пролив будет бесплатным, однако судам потребуется заранее запрашивать разрешение на проход. Об этом говорится в заявлении Иранского Управления по делам Персидского залива (PGSA), опубликованном в социальной сети X.

«Чтобы избежать задержек во время входа или выхода из Ормузского пролива, необходимо, чтобы запросы на проход со всей необходимой информацией были направлены как минимум за 48 часов до попадания в район пролива», — отметили в ведомстве.

В документе уточняется, что в соответствии с меморандумом о взаимопонимании все расходы на пропуск в течение этого срока возьмут на себя иранские власти. При этом владельцам судов необходимо согласовывать время и маршрут прохода с иранской стороной, поскольку в проливе по-прежнему сохраняются минные участки.

В ночь на 18 июня США и Иран заключили меморандум о прекращении вооруженного противостояния, длившегося с 28 февраля. В рамках договоренностей Тегеран взял на себя обязательство в течение двух месяцев не взимать сборы с проходящих через Ормузский пролив судов. Позже вице-президент США Джей Ди Вэнс подтвердил, что иранская сторона добросовестно соблюдает достигнутые условия по поддержанию безопасности в данном регионе.

Ранее три танкера впервые после соглашения прошли через Ормузский пролив.