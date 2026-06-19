Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Суда обяжут запрашивать разрешение за 48 часов до движения по Ормузскому проливу

PGSA: проходящим через Ормуз судам потребуется заранее запрашивать разрешение
CeltStudio/Shutterstock/FOTODOM

В течение 60 дней, пока США и Тегеран будут вести переговоры, проход через Ормузский пролив будет бесплатным, однако судам потребуется заранее запрашивать разрешение на проход. Об этом говорится в заявлении Иранского Управления по делам Персидского залива (PGSA), опубликованном в социальной сети X.

«Чтобы избежать задержек во время входа или выхода из Ормузского пролива, необходимо, чтобы запросы на проход со всей необходимой информацией были направлены как минимум за 48 часов до попадания в район пролива», — отметили в ведомстве.

В документе уточняется, что в соответствии с меморандумом о взаимопонимании все расходы на пропуск в течение этого срока возьмут на себя иранские власти. При этом владельцам судов необходимо согласовывать время и маршрут прохода с иранской стороной, поскольку в проливе по-прежнему сохраняются минные участки.

В ночь на 18 июня США и Иран заключили меморандум о прекращении вооруженного противостояния, длившегося с 28 февраля. В рамках договоренностей Тегеран взял на себя обязательство в течение двух месяцев не взимать сборы с проходящих через Ормузский пролив судов. Позже вице-президент США Джей Ди Вэнс подтвердил, что иранская сторона добросовестно соблюдает достигнутые условия по поддержанию безопасности в данном регионе.

Ранее три танкера впервые после соглашения прошли через Ормузский пролив.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Когда массаж опасен: 7 симптомов, с которыми нельзя ложиться на кушетку
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!