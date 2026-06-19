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Политика

В Госдуме ответили Каллас, захотевшей «возложить обязательства» на Россию  

Депутат Журова предостерегла ЕС от угроз в адрес России после слов Каллас  
Global Look Press

Заявление главы евродипломатии Каи Каллас о необходимости для Европы возложить на Россию некие «обязательства» не будут способствовать переговорам. Об этом «Газете.Ru» заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

«Приедут они к нам с чем? С претензиями опять или договариваться о том, что мы партнеры, мы на одном языке разговариваем? С угрозами нам как-то не очень», — отметила парламентарий.

Журова напомнила, что Европа пока не смогла выбрать политика, который мог бы вести переговоры с Россией от лица Брюсселя. При этом европейские чиновники уже говорят о неких «обязательствах», которые они стремятся наложить на Россию.

Каллас до этого призвала не ослаблять давление на Россию и требовать от нее четких обязательств в любом мирном соглашении по Украине.

По словам Каллас, Европа должна использовать этот момент для усиления давления, в том числе через работу с замороженными российскими активами. «Чтобы остановить Россию, нам в первую очередь нужно возложить на нее обязательства», — заявила глава евродипломатии.
 
 
 

Ранее страны ЕС обратились с призывом к России.

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