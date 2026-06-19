В квартире сотрудника НАБУ нашли «прослушку»

В квартире руководителя одного из подразделений Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) обнаружили технические средства, которые могли использоваться для скрытого сбора информации. Об этом сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, устройства нашли во время осмотра жилья. Владелец квартиры этажом выше рассказал, что к нему приходили неизвестные, которые представлялись сотрудниками правоохранительных органов. Они убеждали его, что в квартире внизу живет иностранный шпион. Одного из этих людей детективы опознали как действующего сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ).

В феврале этого года похожий инцидент произошел с другой сотрудницей НАБУ, которая занималась расследованием коррупции в оборонной сфере. Тогда в ее квартире также нашли спецоборудование для прослушки. Глава НАБУ Семен Кривонос заявлял, что устройства установили сотрудники одного из украинских правоохранительных органов. В НАБУ подчеркнули, что попытки сбора информации о сотрудниках бюро подрывают эффективность антикоррупционных расследований.

Ранее НАБУ подтвердило обыски по делу о коррупции в сфере энергетики.