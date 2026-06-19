Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

В России высказались о попытке главы Евросовета наладить контакты с Кремлем

Политолог Топорнин: Кошта готовит почву для начала переговоров России и Европы
Johanna Geron/Reuters

Председатель Европейского совета Антониу Кошта попыткой наладить контакты с Россией для переговоров по Украине «зондировал почву» на случай, если ЕС окончательно определится с необходимостью говорить с Москвой. В таком случае разработанный канал связи можно будет быстро активизировать. Об этом «Газете.Ru» заявил юрист-международник, директор центра европейской информации.
 
«Он попытался прозондировать почву на случай, если ЕС примет решение попытаться возобновить переговоры [с Россией]. В таком случае у ЕС уже был бы некий рабочий контакт, да, и было бы уместно использовать уже образовавшиеся связи. Он фактически в рамках своих полномочий вполне имел, на мой взгляд, право осуществлять такие звонки и разговоры», — сказал политолог.
 
По словам Топорнина, критика со стороны ряда европейский лидеров в адрес Кошты из-за попыток наладить контакты с представителями России связана с тем, что в Евросоюзе пока нет единой позиции относительно необходимости переговоров с Москвой. На этом фоне критика в адрес политика была неизбежной, считает он.
 
С точки зрения аналитика, Кошта для Евросоюза не является «вредителем». Он в рамках своих возможностей стремится наладить определенный канал связи с Кремлем, чтобы «при случае можно было сразу его запускать».
 
Агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что председатель Европейского совета Антониу Кошта пытается наладить контакты с РФ для переговоров по Украине. 
 
В свою очередь, издание Politico со ссылкой на источники сообщило о том, что контакты руководства Евросоюза (ЕС) с Россией вызвали крайне негативную реакцию со стороны ряда европейских правительств.

Ранее Каллас назвала условие для начала переговоров о мире на Украине.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Ответ Лаврова Украине, новые правила семейной ипотеки и опасности в Таиланде. Главное за 18 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!