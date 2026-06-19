В России высказались о попытке главы Евросовета наладить контакты с Кремлем

Председатель Европейского совета Антониу Кошта попыткой наладить контакты с Россией для переговоров по Украине «зондировал почву» на случай, если ЕС окончательно определится с необходимостью говорить с Москвой. В таком случае разработанный канал связи можно будет быстро активизировать. Об этом «Газете.Ru» заявил юрист-международник, директор центра европейской информации.



«Он попытался прозондировать почву на случай, если ЕС примет решение попытаться возобновить переговоры [с Россией]. В таком случае у ЕС уже был бы некий рабочий контакт, да, и было бы уместно использовать уже образовавшиеся связи. Он фактически в рамках своих полномочий вполне имел, на мой взгляд, право осуществлять такие звонки и разговоры», — сказал политолог.



По словам Топорнина, критика со стороны ряда европейский лидеров в адрес Кошты из-за попыток наладить контакты с представителями России связана с тем, что в Евросоюзе пока нет единой позиции относительно необходимости переговоров с Москвой. На этом фоне критика в адрес политика была неизбежной, считает он.



С точки зрения аналитика, Кошта для Евросоюза не является «вредителем». Он в рамках своих возможностей стремится наладить определенный канал связи с Кремлем, чтобы «при случае можно было сразу его запускать».



Агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что председатель Европейского совета Антониу Кошта пытается наладить контакты с РФ для переговоров по Украине.



В свою очередь, издание Politico со ссылкой на источники сообщило о том, что контакты руководства Евросоюза (ЕС) с Россией вызвали крайне негативную реакцию со стороны ряда европейских правительств.

Ранее Каллас назвала условие для начала переговоров о мире на Украине.