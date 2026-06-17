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Политика

Матвиенко дала оценку атаке ВСУ на панораму «Оборона Севастополя»

Матвиенко назвала кощунством атаку ВСУ на панораму «Оборона Севастополя»
Совет Федерации РФ/РИА Новости

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала кощунством, варварством и проявлением терроризма атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на здание панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 годов». Об этом сообщает «Парламентская газета».

«Конечно, это варварство, кощунство и государственный терроризм, которого, к сожалению, не замечают спонсоры киевского режима и международные институты, включая ЮНЕСКО, — сказала она на пленарном заседании.

При этом Матвиенко выразила уверенность в том, что противнику не удастся стереть россиянам память и полотно панорамы в скором времени будет восстановлено реставраторами.

В ночь на 10 июня беспилотник ВСУ повредил музей-панораму «Оборона Севастополя 1854–1855 годов». В результате атаки загорелась крыша здания. Пожару был присвоен четвертый ранг сложности. Полотно панорамы оказалось уничтоженным на 90%.

Ранее военкор назвал цель удара ВСУ по зданию панорамы «Оборона Севастополя».

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