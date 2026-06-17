Проход через Ормузский пролив может стать платным

США обсуждают введение платного прохода через Ормузский пролив под охраной американских военных кораблей. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники.

Отмечается, что Белый дом рассматривает варианты, при которых судовладельцы и страховые компании были бы заинтересованы в маршруте через Ормузский пролив на фоне продолжающихся переговоров между США и Ираном. В частности, обсуждается предоставление судам так называемого «VIP-пропуска» — ускоренного прохода через пролив за денежное вознаграждение в сопровождении военных кораблей США.

Журналисты издания подчеркивают, что окончательное решение пока не принято.

Аналитическая компания Kpler сообщает, что в Персидском заливе у входа в Ормузский пролив находятся около 500 судов, в том числе 220 нефтяных танкеров. Все они ожидают безопасного прохода через пролив.

Накануне телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что в американской разведке считают, что у Ирана есть возможность в любой момент перекрыть Ормузский пролив.

15 июня США и Иран объявили о достижении соглашения, которое предусматривает прекращение боевых действий и открытие Ормузского пролива. Проект документа также включает снятие морской блокады, нефтяные послабления, разблокировку иранских активов и дальнейшие переговоры по ядерной программе.

Об очередном закрытии пролива для судоходства Тегеран объявил 11 июня, уточнив, что эта мера распространяется и на те суда, которые ранее уже получили разрешение на проход через Ормуз. В Иране добавили, что распоряжение будет действовать вплоть до особого уведомления о его отмене. Оно пока не поступало.

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