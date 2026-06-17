«Не привлекая внимание санитаров»: Захарова оценила участие Зеленского в саммите G7

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите «Большой семерки» (G7) во Франции пытался показать, как он якобы управляет организацией. Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова .

«Видела кадры их (лидеров G7. — прим. ред.) .... с Зеленским — это были не рукопожатия, не фотографии, а какие-то именно перемежевывания. Впечатление, что совершаются какие-то ритуалы, как будто он должен был будто замарать их своими прикосновениями», — отметила дипломат, задавшись вопросом, зачем украинский лидер это делал.

«Они (лидеры G7. — прим. ред.) же им пользуются, как рачительные хозяева, заходя в ванную комнату, проверяют, на месте ли туалетная бумага», — сказала Захарова.

По ее словам, все эти «ритуалы» были необходимы Зеленскому, чтобы показать, кого он считает «своими», что он не просто не забыт, а вообще-то является «центром всего мироздания».

«Все это было нужно для того, чтобы продемонстрировать, как он управляет «семеркой», не привлекая внимания санитаров», — резюмировала официальный представитель МИД РФ.

Зеленский ранее по итогам многосторонней встречи с лидерами G7 поблагодарил их за «сильные идеи относительно того, как принудить Россию к миру», и обозначил «приоритеты» для Киева.

Ранее Зеленский рассказал, из-за чего он плачет.