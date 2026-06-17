Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

США и Израилю поставили неудовлетворительную оценку за войну в Иране

The Hill: США и Израиль получили неудовлетворительную оценку за войну в Иране
Reuters

Соединенные Штаты и Израиль получили неудовлетворительную оценку за войну в Иране, поскольку «объективный подсчет голосов покажет провал и поражение», а Тегеран вышел из конфликта победителем. Об этом пишет газета The Hill.

В материале отмечается, что слова президента США Дональда Трампа о том, что он не собирался менять режим в Иране, несмотря на противоположные заявления в начале конфликта, являются примером стратегической ошибки, которая заканчивается невыгодной сделкой.

«Это произошло, несмотря на обезглавливание иранского руководства на раннем этапе и жестокое обращение с иранским аппаратом безопасности. Но если США и Израиль эффективно спланировали начальный этап, то никакой подготовки к экономическим и геополитическим последствиям, последовавшим за этим, не было, как только Иран перевел поле боя на асимметричное дестабилизирующее воздействие и глобальное экономическое принуждение», — говорится в тексте.

По мнению авторов, война стала одной из «величайших стратегических ошибок в современной эпохе». В ней отсутствовал план действий на случай блокады Ормузского пролива, а Вашингтон не смог убедительно обосновать потрясения своим союзникам, «активно оскорбляя их такими глупостями, как угроза вторжения в Гренландию».

Иран, в свою очередь, «Иран превратил военное поражение в грандиозную стратегическую победу, переведя конфликт в экономическую конфронтацию». Тегеран имел преимущество в этой борьбе, пишет The Hill.

В результате этого интересы Америки сильно пострадали, и такова расплата за высокомерие и безрассудство, констатировали журналисты.

Ранее Нетаньяху подвел итоги войны с Ираном.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Фейковые ваучеры на бензин, бесплатная няня для семей с детьми и повторная экспертиза для Лерчек. Что нового к утру 17 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!