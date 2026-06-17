США и Израилю поставили неудовлетворительную оценку за войну в Иране

Соединенные Штаты и Израиль получили неудовлетворительную оценку за войну в Иране, поскольку «объективный подсчет голосов покажет провал и поражение», а Тегеран вышел из конфликта победителем. Об этом пишет газета The Hill.

В материале отмечается, что слова президента США Дональда Трампа о том, что он не собирался менять режим в Иране, несмотря на противоположные заявления в начале конфликта, являются примером стратегической ошибки, которая заканчивается невыгодной сделкой.

«Это произошло, несмотря на обезглавливание иранского руководства на раннем этапе и жестокое обращение с иранским аппаратом безопасности. Но если США и Израиль эффективно спланировали начальный этап, то никакой подготовки к экономическим и геополитическим последствиям, последовавшим за этим, не было, как только Иран перевел поле боя на асимметричное дестабилизирующее воздействие и глобальное экономическое принуждение», — говорится в тексте.

По мнению авторов, война стала одной из «величайших стратегических ошибок в современной эпохе». В ней отсутствовал план действий на случай блокады Ормузского пролива, а Вашингтон не смог убедительно обосновать потрясения своим союзникам, «активно оскорбляя их такими глупостями, как угроза вторжения в Гренландию».

Иран, в свою очередь, «Иран превратил военное поражение в грандиозную стратегическую победу, переведя конфликт в экономическую конфронтацию». Тегеран имел преимущество в этой борьбе, пишет The Hill.

В результате этого интересы Америки сильно пострадали, и такова расплата за высокомерие и безрассудство, констатировали журналисты.

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