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Политика

В МИД России объяснили продолжение украинского конфликта

Лавров: все решается на линии фронта, поскольку Запад не выполняет обязательства
Сергей Гунеев/РИА Новости

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что в условиях, когда страны Запада не выполняют свои обязательства, все решается на линии фронта. Об этом сообщает РИА Новости.

В разговоре с журналистами дипломат упомянул слова президента России Владимира Путина о том, что все решается в условиях, когда Запад не выполняет своих обязательств и из-за агрессивной политики Евросоюза совместно с Британией саботируются договоренности по Аляске.

«Президент Путин подчеркнул, что в этих условиях все решается на линии фронта, все решается нашими военными, на которых смотрит вся страна», — сказал министр.

13 июня газета Corriere della Sera писала, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони планирует поднять на предстоящих саммитах Евросоюза и «Группы семи» (G7) вопрос о представителе объединения на возможных переговорах по регулировании на Украине. По данным издания, Мелони может выдвинуть кандидатуру президента Финляндии Александера Стубба.

Журналисты отмечали, что Мелони не скрывает своего раздражения задержками в выборе переговорщика от ЕС, и отчасти оно направлено против президента Франции Эммануэля Макрона — политику претит стремление отдельных столиц, в данном случае Парижа, «играть ведущую роль».

Ранее в МИД России заявили, что Украина не готова использовать дипломатию для решения конфликта.

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