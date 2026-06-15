СМИ раскрыли условия морских перевозок в Ормузском проливе в сделке между Ираном и США

Иран в течение 60 дней не будет брать плату за прохождение Ормузского пролива. Об этом сообщило агентство Fars со ссылкой на источник.

Агентство получило информацию, что в итоговом тексте соглашения между Тегераном и Вашингтоном акцент сделан на суверенитете Ирана и Омана над Ормузским проливом. В предыдущих версиях соглашения использовалась формулировка, подтверждающая права Ирана на присутствие в проливе, однако в новой редакции указано, что управление морскими перевозками в проливе будет совместным решением Ирана и Омана.

Источник пояснил, что термин «морские перевозки» подразумевает признание США права Ирана на взимание платы за эти услуги.

Также в соглашении прописано, что Тегеран предоставит судам бесплатный проход только на 60 дней. После этого Иран планирует получать доход от коммерческих перевозок через пролив, предлагая услуги по безопасности, навигации, охране окружающей среды и страхованию. Эти средства будут направлены на поддержку экономического развития страны.

До этого премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф сообщил, что США и Иран официально подпишут соглашение 19 июня в Швейцарии.

Ранее сообщалось, что Иран хотел отказаться от сделки с США после ударов Израиля по Ливану.