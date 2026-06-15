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Политика

Зеленский сообщил о получении Украиной американских ракет Patriot

Зеленский: на Украину поступил пакет ракет Patriot, позволивший сбить баллистику
IMAGO/Michael Kappeler/Pool/dts/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил представителям СМИ, что 14 июня страна получила пакет американских ракет Patriot. Его слова приводит издание УНИАН в Telegram-канале.

По словам политика, поэтому Украине «было чем отбивать баллистику».

В этот же день Зеленский на своей странице в соцсети X обвинил российскую сторону в ударе по Киеву. Он также призвал страны G7 усилить давление на Россию и увеличить помощь Украине в сфере противовоздушной обороны.

В Минобороны РФ заявили, что Вооруженные силы России в ответ на теракты Украины нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Харькове и Днепропетровске.

В ночь на 14 июня украинские беспилотники атаковали сразу несколько российских регионов. В Орле после удара БПЛА по жилому дому пострадали несколько человек. В Ярославской области целью атаки стали объекты по хранению топлива. По данным Минобороны РФ, за ночь силы ПВО уничтожили 249 украинских дронов над областями России, Крымом и акваторией Азовского моря.

Ранее Зеленский посетил Киево-Печерскую Лавру после пожара.

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