Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

В ФРГ раскрыли мотивы властей Берлина, захотевших изменить облик советских мемориалов

BZ: в Берлине хотят изменить облик советских мемориалов ради политических очков
Annegret Hilse/Reuters

Инициатива властей Берлина дополнить советские военные мемориалы информационными материалами с критикой Иосифа Сталина может быть связана с попытками отдельных политиков получить дополнительные политические дивиденды. Об этом пишет Berliner Zeitung (BZ).

По мнению издания, советские мемориалы в немецкой столице давно перестали быть исключительно местами памяти и все чаще становятся объектами общественно-политических дискуссий. В качестве примера газета приводит мемориал в Трептов-парке, вокруг которого регулярно возникают политические споры, особенно в дни празднования годовщины окончания Второй мировой войны.

В статье отмечается, что инициатива о ревизии советских воинских мемориалов вызвала критику не только в Германии, но и в странах постсоветского пространства. Многие видят в идее попытку изменить первоначальный исторический смысл памятников.

До этого представители фракций Социал-демократической партии Германии и партии «Зеленые» в палате депутатов Берлина предложили установить возле советских мемориалов в Трептов-парке и Тиргартене дополнительные информационные стенды и QR-коды с информацией о преступлениях сталинского режима», пакте Молотова — Риббентропа и жертвах советской власти.

Ранее посольство России в ФРГ раскритиковало попытку ревизии советских воинских мемориалов в Германии.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Рост рождаемости в новых регионах России и огромный смерч на Урале. Главное за 13 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!