РФ, Китай и Нигер проголосовали против антииранской резолюции в совете МАГАТЭ

Россия, Китая и Нигер проголосовали против антииранской резолюции на Совете Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом сообщил источник РИА Новости.

«Россия, Китай и Нигер выступили против, 21 страна проголосовала «за», еще десять воздержались», — сказал собеседник агентства.

МАГАТЭ в итоге приняло антииранскую резолюцию.

8 июня постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что нежелание Международного агентства по атомной энергии прямо называть виновную сторону в атаках на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) поощряет Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжать удары. Ульянов подчеркнул, что Украина нарушила режим тишины, атаковала российских саперов и попыталась возложить вину за инцидент на российскую сторону.

6 июня председатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате России Владимир Рогов заявил, что ВСУ продолжат атаковать российские ядерные объекты до тех пор, пока РФ не начнет «уничтожать верхушку режима Зеленского».

Ранее Захарова заявила об опасности «ядерной катастрофы» на ЗАЭС.