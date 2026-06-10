В Евросоюзе заявили о желании избавиться от зависимости от США

Глава оборонного ведомства Евросоюза (ЕС) Андриус ​​Кубилюс изучает новую инициативу, в рамках которой страны смогут совместно финансировать военные возможности, такие как системы дозаправки в воздухе, которые сейчас предоставляются США. Об этом сообщает Politico со ссылкой на трех представителей Европейского парламента.

По их словам, в рамках предлагаемой схемы, желающие участвовать могли бы на добровольной основе направлять часть своих повышенных оборонных бюджетов на совместное создание боевой техники для поддержки военных операций, а Евросоюз, в свою очередь, мог бы помогать им с закупками. В настоящее время основную долю так называемых стратегических средств обеспечения НАТО — включая системы военного управления и связи, космическую и спутниковую разведку, а также платформы полевой логистики — предоставляют США.

Кубилиус во вторник предложил государствам-членам договориться о том, что они потратят часть своих средств, выделяемых на национальную оборону, на замену американских вспомогательных средств. Он оценил полную стоимость этого примерно в €500 млрд.

В феврале премьер-министр Великобритании Кир Стармер на Мюнхенской конференции призвал не притворяться, что Европа сможет легко заменить возможности, получаемые от партнерства с США. Он добавил, что в сфере безопасности в отношениях с США нужно перейти от чрезмерной зависимости к взаимозависимости и справедливому распределению обязанностей.

Ранее в США заявили о «большой ошибке» Европы.