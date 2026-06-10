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Политика

Трамп заявил о готовности США снова ударить по Ирану

Fox News: Трамп готов отдать приказ о новых ударах по Ирану
Chris Jackson/Pool via Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов отдать приказ о нанесении новых ударов по территории Ирана. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Канал отмечает, что американские вооруженные силы могут ударить по иранским электростанциям и мостам.

Перед этим в своей соцсети Truth Socia Трамп писал, что большая часть армии Ирана была разгромлена и ее больше не существует. По его мнению, иранские власти затянули с переговорами об урегулировании конфликта с США и теперь им придется «заплатить за это».

Накануне политик утверждал, что Вашингтон и Тегеран могут достичь соглашения об урегулировании конфликта за два-три дня.

По мнению журналистов Washington Post, без смены режима найти «хороший ответ на иранский вопрос» сложно.

5 июня президент России Владимир Путин заявил, что не видит доказательств провокаций со стороны Ирана, которые могли бы стать причиной конфликта с США.

Ранее в МИД России призвали Иран, Израиль и США к дипломатическому урегулированию.

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