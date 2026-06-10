Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Политика

В Европе растет число новых синтетических наркотиков

Anadolu: в Европе выявили уже более тысячи психоактивных веществ за год
Yavuz Meyveci/Shutterstock/FOTODOM

В Европе сохраняется высокий уровень фатальных передозировок наркотиков, а распространение новых синтетических веществ вызывает всё большую тревогу у специалистов. Об этом говорится в «Европейском докладе о наркотиках — 2026», подготовленном Агентством Европейского союза по наркотикам (EUDA), сообщает агентство Anadolu.

Согласно документу, основанному на данных из 27 стран Евросоюза, а также Норвегии и Турции, в 2024 году передозировки наркотиков в Европе не пережили более 7,6 тыс. человек.

Авторы доклада отмечают, что большинство летальных исходов связано с одновременным употреблением нескольких веществ. Особое беспокойство у экспертов вызывает рост числа новых психоактивных веществ. По их данным, в Европе каждую неделю выявляется как минимум одно новое соединение.

Только в 2025 году специалисты впервые зафиксировали 50 новых психоактивных веществ. В настоящее время EUDA отслеживает около 1050 подобных соединений.

В докладе подчеркивается, что европейский наркорынок становится все более сложным и непредсказуемым. Серьезной угрозой для общественного здоровья и безопасности остается производство синтетических наркотиков на территории Европы.

Наиболее распространенным запрещенным наркотиком в регионе остается каннабис. По оценкам экспертов, за последний год его употребляли около 24,9 млн взрослых жителей Европы.

Высоким остается и уровень потребления кокаина. По данным EUDA, за последние 12 месяцев этот наркотик употребляли около 4,3 млн человек.

В докладе также говорится, что преступные группировки продолжают адаптироваться к действиям правоохранительных органов. Для контрабанды наркотиков все чаще используются небольшие морские порты, перегрузка товаров в открытом море, беспилотники и современные способы маскировки запрещенных веществ.

Отдельно отмечается работа Турции по борьбе с незаконным производством наркотиков. В 2024 году в стране были обнаружены и ликвидированы пять предприятий по производству метамфетамина и одна подпольная лаборатория по изготовлению кокаина.

Исполнительный директор EUDA Лоррейн Нолан подчеркнула, что наркотический рынок продолжает меняться очень быстрыми темпами.

Ранее Россия обвиняла Украину в контрабанде и производстве наркотиков.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Незаконно отказали в прививке. Как добиться своего и не потратить лишние деньги
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!