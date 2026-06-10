МИД РФ пообещал жесткие ответные шаги на новый пакет санкций ЕС

Россия жестко ответит на новый санкционный пакет Евросоюза. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.
Она отметила, что российская сторона решительно осуждает любые односторонние ограничительные меры и все больше государств разделяют и поддерживают такой подход.
«Разумеется, с нашей стороны в ответ на очередной санкционный пакет Евросоюза последуют действенные жесткие шаги», — сказала дипломат.
Что это будут за шаги, Захарова не уточнила.
10 июня постоянные представители стран Евросоюза начнут обсуждать и согласовывать 21-й пакет санкций в отношении России. Этот пакет будет направлен на оказание давления на банковский сектор РФ и российскую экономику.
Кроме того, предлагается ввести запрет на въезд для российских военных, принимавших участие в боевых действиях на Украине.
Ранее в ЕК сообщили о крупнейшем за два года списке персональных санкций против РФ.