В МИД России призвали Иран и Израиль к дипломатическому урегулированию

Россия сильно обеспокоена новым витком эскалации конфликта на Ближнем Востоке, призывает стороны к сдержанности. Об этом заявила на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Дипломат подчеркнула, что началом конфликта послужила «неспровоцированная американо-израильская агрессия против Ирана».

«Призываем стороны к сдержанности, к немедленному прекращению военных атак», — подчеркнула Захарова.

Она добавила, что российская сторона рассчитывает, что стороны скоро вернутся за стол переговоров.

Накануне США начали наносить удары по Ирану после инцидента с американским вертолетом AH-64 Apache в районе Ормузского пролива. Президент США заявил, что Вашингтон должен был ответить на произошедшее. Целями ударов стали иранские системы ПВО, радиолокационные станции и объекты управления беспилотниками. В Иране сообщили о взрывах в провинции Хормозган и пообещали ответить на действия США.

Ранее в США сообщили о перехвате почти всех ракет и БПЛА, выпущенных Ираном.