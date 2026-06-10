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Политика

В МИД России призвали Иран и Израиль к дипломатическому урегулированию

Захарова: Россия обеспокоена новым витком эскалации на Ближнем Востоке
Сергей Гунеев/РИА Новости

Россия сильно обеспокоена новым витком эскалации конфликта на Ближнем Востоке, призывает стороны к сдержанности. Об этом заявила на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Дипломат подчеркнула, что началом конфликта послужила «неспровоцированная американо-израильская агрессия против Ирана».

«Призываем стороны к сдержанности, к немедленному прекращению военных атак», — подчеркнула Захарова.

Она добавила, что российская сторона рассчитывает, что стороны скоро вернутся за стол переговоров.

Накануне США начали наносить удары по Ирану после инцидента с американским вертолетом AH-64 Apache в районе Ормузского пролива. Президент США заявил, что Вашингтон должен был ответить на произошедшее. Целями ударов стали иранские системы ПВО, радиолокационные станции и объекты управления беспилотниками. В Иране сообщили о взрывах в провинции Хормозган и пообещали ответить на действия США.

Ранее в США сообщили о перехвате почти всех ракет и БПЛА, выпущенных Ираном.

 
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