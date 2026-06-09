Запад полностью покровительствуют Украине и поощряют ее теракты. Об этом заявил ТАСС директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Петр Ильичев.

Дипломат отметил, что западные политики не выразили никакого сочувствия в связи с атакой Вооруженны сил Украины общежитие колледжа в Старобельске в ЛНР.

По мнению Ильичева, отсутствие реации — это проявление двойственной сущности, двойных стандартов Запада, где «делят террористов на хороших и на плохих».

Интенсивность атак украинских беспилотников по российским регионам возрастает. Огневому воздействию все чаще стали подвергаться объекты сугубо гражданской инфраструктуры. Украинские дроны за последнее время атаковали междугородний автобус Подольск — Симферополь в Донецкой народной республике и поезда с пассажирами в Крыму и Луганской народной республике. С чем это связано и как в этой ситуации нужно ответить России — в материале военного обозревателя полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Ранее Россия потребовала от генсека ООН осудить преступления ВСУ в Старобельске.