Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Политика

Экс-нардеп заговорил о завершении конфликта на Украине в 2026 году

Экс-нардеп Олейник допустил завершение конфликта на Украине в 2026 году
Максим Блинов/РИА Новости

Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с News.ru допустил завершение конфликта на Украине в 2026 году.

По его словам, даже если не будет переговоров, и в этом году может прийти конец конфликту на Украине. Экс-нардеп отметил, что все может совпасть таким образом, что Украине «чуть-чуть не хватило денег, не хватило людей». Именно по этой причине Киев настаивает на перемирии, а не на мире, считает Олейник.

Он подчеркнул, что это понятный шаг, позволяющий «мобилизовать побольше людей, получить побольше денег и патронов».

«Кто-то говорит, что Россия будет находиться в перманентном конфликте с Западом 10 лет. Это очевидно, пока не придут какие-то трезвомыслящие политические силы, которые поймут, что с Москвой лучше иметь хорошие отношения. <…> Европа всегда выигрывала, когда были хорошие отношения с РФ», — порассуждал Олейник.

До этого в Кремле подтвердили наличие непубличных контактов с Киевом и рассказали о визите в украинскую столицу известного российского бизнесмена — его имя российская сторона не называет. По словам помощника президента Юрия Ушакова, предприниматель встречался с Зеленским и затем передал информацию Москве. Президент России Владимир Путин сообщил, что через этого человека получил просьбу о личной встрече от украинского лидера, однако усомнился в целесообразности таких переговоров на фоне последних заявлений Киева.

Ранее Зеленский назвал ошибку США в отношении Украины.

 
Теперь вы знаете
Удары России по военным заводам в Киеве, новый экзамен для автомобилистов и самая короткая ночь в году. Что нового к утру 9 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!