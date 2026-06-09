Экс-нардеп заговорил о завершении конфликта на Украине в 2026 году

Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с News.ru допустил завершение конфликта на Украине в 2026 году.

По его словам, даже если не будет переговоров, и в этом году может прийти конец конфликту на Украине. Экс-нардеп отметил, что все может совпасть таким образом, что Украине «чуть-чуть не хватило денег, не хватило людей». Именно по этой причине Киев настаивает на перемирии, а не на мире, считает Олейник.

Он подчеркнул, что это понятный шаг, позволяющий «мобилизовать побольше людей, получить побольше денег и патронов».

«Кто-то говорит, что Россия будет находиться в перманентном конфликте с Западом 10 лет. Это очевидно, пока не придут какие-то трезвомыслящие политические силы, которые поймут, что с Москвой лучше иметь хорошие отношения. <…> Европа всегда выигрывала, когда были хорошие отношения с РФ», — порассуждал Олейник.

До этого в Кремле подтвердили наличие непубличных контактов с Киевом и рассказали о визите в украинскую столицу известного российского бизнесмена — его имя российская сторона не называет. По словам помощника президента Юрия Ушакова, предприниматель встречался с Зеленским и затем передал информацию Москве. Президент России Владимир Путин сообщил, что через этого человека получил просьбу о личной встрече от украинского лидера, однако усомнился в целесообразности таких переговоров на фоне последних заявлений Киева.

Ранее Зеленский назвал ошибку США в отношении Украины.