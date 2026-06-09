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Политика

Стало известно, когда вернутся на родину раненные при атаке ВСУ азербайджанцы

Раненные при атаке ВСУ в Азовском море азербайджанцы вернутся в Баку 9 июня
Petrov Sergey/Global Look Press

Пострадавшие при атаке беспилотных летательных аппаратов на суда в Азовском море граждане Азербайджана должны прибыть в Баку около полудня 9 июня. Об этом сообщила пресс-служба азербайджанского министерства иностранных дел.

«Пострадавшие в ходе атаки беспилотников в Азовском море граждане Азербайджана возвращаются на родину», — говорится в публикации.

Кроме того, в Азербайджан будут перевезены останки четверых погибших. В ведомстве добавили, что при поисково-спасательной операции найдены тела еще двух погибших — мужчин 1981 и 1969 годов рождения.

5 июня МИД Азербайджана сообщил, что пятеро граждан республики погибли и трое пострадали в результате ночной атаки беспилотников на два грузовых судна в Таганрогском заливе Азовского моря. Удары были нанесены по судам «Натра» и «Циркон», в экипажи которых входили 25 азербайджанцев. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что суда атаковали украинские БПЛА. Этот удар подтвердил и командующий СБС Украины Роберт Бровди.

Ранее Патрушев заявил об увеличении риска атак на суда, следующие в российские порты.

 
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