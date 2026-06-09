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Политика

На Западе раскрыли смысл письма Зеленского Путину

AD: ЕС заставил Зеленского написать письмо Путину для продолжения конфликта
Global Look Press/РИА Новости

Европейские лидеры «заставили» президента Украины Владимира Зеленского написать «хамское письмо» президенту России Владимиру Путину ради продолжения конфликта. Об этом пишет AntiDiplomatico.

По словам автора публикации, именно Европа спонсирует Украину и предоставляет ей оружие, чтобы конфликт продолжался.

«Именно Европа... говорит Зеленскому написать Путину таким образом, чтобы российский президент недвусмысленно призвал войска «продолжать работу», — говорится в статье.

4 июня на официальном сайте президента Украины появилось открытое письмо Зеленского Путину, в котором он предложил закончить военный конфликт «честно и достойно». В письме Зеленский также призвал российского лидера определить дату переговоров и провести личную встречу. На время переговоров украинская сторона готова полностью прекратить огонь, следует из обращения. Контроль за соблюдением перемирия могли бы обеспечить США, считает Зеленский.

Путин ответил на письмо публично во время выступления на ПМЭФ. Он заявил, что не видит смысла в личных контактах с Зеленским до достижения договоренностей по урегулированию конфликта.

Ранее стало известно о передаче еще одного письма Зеленского Путину через Абрамовича.

 
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