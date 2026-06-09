Продолжающаяся поддержка Киева со стороны западных стран приближает Европу к масштабной трагедии. Об этом на свое странице в соцсети X заявил политик и экс-кандидат в президенты Германии Макс Отте.

«Меня повергает в изумление то, с каким упорством наши европейские лидеры (...) поддерживают и эскалируют войну Запада с Россией посредством Украины», — написал он, комментируя встречу французского лидера Эммануэля Макрона, канцлера ФРГ Фридриха Мерца и премьер-министра Великобритании Кира Стармера с главой Украины Владимиром Зеленским, которая состоялась в Лондоне 7 июня.

По словам Отте, подобные шаги «толкают Европу к катастрофе».

Накануне лидеры «евротройки» (Франция, ФРГ, Великобритания) по итогам встречи с Зеленским в Лондоне опубликовали совместное заявление с условиями возможного урегулирования конфликта. В документе содержится призыв к немедленному и полному прекращению огня. Авторы заявления считают, что основой для начала переговорного процесса может стать существующая линия соприкосновения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на это заявил, что на фоне действий киевского режима «очень сложно себе представить, как сейчас можно договариваться». Также он подчеркнул, что подход «евротройки» демонстрирует противоречивость позиций европейских столиц.

Ранее депутат Шеремет назвал имитацией миротворчества план «евротройки».