В США заявили, что Трамп перешел все возможные границы

NYT: Трамп перешел все возможные границы в конфликте с Ираном

Президент США Дональд Трамп хочет диктовать свои условия, но в Иране он переходит все границы дозволенного. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

Издание отмечает, что в своей политической карьере Трамп всегда демонстрировал доминирование и контроль, но на Ближнем Востоке он столкнулся с затяжным кризисом, который постоянно мешает воплощению этих стремлений.

«Трамп развязал войну по собственному желанию, переоценив военный потенциал США и недооценив потенциал Ирана. Это тот замкнутый круг, из которого Трамп сейчас не может выбраться», — считает бывший сотрудник Госдепартамента Аарон Дэвид Миллер.

7 июня Трамп сообщил, что Вашингтон и Тегеран очень близки к сделке. Глава государства уверял, что сторонам осталось решить пару вопросов, которые даже не кажутся существенными. Однако поздно вечером того же дня Иран впервые после вступления в силу режима прекращения огня 8 апреля несколько раз выпустил ракеты по Израилю.

Кризис на Ближнем Востоке Трамп весной обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным. В телефонном разговоре лидер РФ заострил внимание собеседника на «неизбежных, крайне пагубных последствиях» для всего мира, которые могут возникнуть при переходе США и Израиля к «силовым акциям».

Ранее Вэнс высказался о влиянии Израиля на сделку США и Ирана.