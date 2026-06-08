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Политика

Захарова указала на противоречие слов Зеленского о мире действиям ВСУ

Захарова: Зеленский сопровождает теракты демагогией о якобы стремлении к миру
Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский сопровождает теракты демагогией о якобы стремлении к миру в зарубежных турне и «открытых письмах». Ее комментарий опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

Дипломат отметила, что на фоне новых неудач и отхода украинских войск с позиций Украина вновь прибегает к террористическим методам, совершая преступления против гражданского населения России.

«Это сопровождается демагогическими рассуждениями Зеленского в зарубежных турне и «открытых письмах» о якобы стремлении к миру», — сказано в заявлении Захаровой.

4 июня на сайте президента Украины опубликовали открытое письмо Зеленского, в котором он обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой определить дату личной встречи. В качестве предполагаемых мест Зеленский выделил Швейцарию, Турцию и страны арабского мира, которые «традиционно принимают лидеров для решения вопросов войны и мира».

5 июня президент России в ответ на письмо главы Украины обратился к российским военным. Путин отметил, что в тексте от президента Украины присутствуют «элементы хамства». Он расценил это так, что Зеленский пытается создать обстановку, при которой переговоры будут невозможны.

Ранее Путин заявил, что Песков «с утра подсунул» ему письмо Зеленского.

 
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