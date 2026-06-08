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Политика

Политолог объяснил, почему Европе невыгодно завершение конфликта на Украине

Политолог Пинчук: у ЕС нет оснований для завершения конфликта на Украине
Global Look Press

Европейским странам невыгодно завершение конфликта на Украине, поскольку боевые действия дают им возможность обеспечивать предприятия военно-промышленного комплекса заказами. Такое мнение высказал политический обозреватель Tsargrad.tv Андрей Пинчук.

Более того, по его словам, поддержка Киева стала главным фактором евроконсолидации.

«Это попытка перехватить внешнеполитическую инициативу у Штатов — внутривидовая конкуренция между США и Европой набирает обороты. Евросоюз пытается добиться того, чтобы европейские дела не решались без европейцев. Это обозначение своего права диктовать некие условия развития украинской проблемы. Развития, а не завершения», — сказал Пинчук.

8 июня сообщалось, что Великобритания, Франция и Германия выступают за участие в урегулировании украинского конфликта Европы и США.

Британский премьер Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц отметили, что Европа призвана сыграть важную роль в любом урегулировании. Они указали на несколько условий, которые могут содействовать достижению долгосрочного мира на Украине. Основным из них является немедленное прекращение огня по сложившейся линии фронта. К следующим условиям относятся гарантии безопасности, в которые входят развертывание иностранного военного контингента и разморозка активов РФ после завершения конфликта.

Ранее президент Финляндии рассказал, как европейцы должны вести переговоры с Россией.

 
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