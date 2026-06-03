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Политика

Политолог: вялотекущий конфликт выгоден и США, и Ирану

Политолог Кошкин: эскалировать конфликт в Иране стороны не будут
Matteo Benegiamo/Shutterstock/FOTODOM

Старший научный сотрудник Института США и Канады РАН, американист Павел Кошкин в интервью «Ридусу» прокомментировал удар США по танкеру, который направлялся в иранский порт. По мнению эксперта, вялотекущий конфликт выгоден как Вашингтону, так и Тегерану.

«Эскалация пока регулируется. Она выгодна президенту США Дональду Трампу. Американский лидер демонстрирует электорату силу, хотя в реальности его положение шатко. Но пока его кандидаты побеждают на праймериз Республиканской партии в штатах (кроме Айовы) в преддверии промежуточных выборов, и все идет неплохо», — пояснил Кошкин.

Что касается Ирана, ему также невыгодно обострение конфликта, поскольку Исламская Республика не может противостоять США на равных. Тегеран выигрывает время для укрепления оборонного потенциала, добавил эксперт.

Как сообщило 3 июня Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM), шедший под флагом Ботсваны в международных водах Персидского залива в направлении острова Харк танкер Lexie на протяжении 24 часов игнорировал неоднократные предупреждения и не выполнял указания CENTCOM. Для того чтобы не дать судну достичь Ирана, американский летательный аппарат нанес ракетой Hellfire удар по машинному отделению, выведя объект из строя.

Ранее КСИР сообщил, что атаковал штаб-квартиру Пятого флота США.

 
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