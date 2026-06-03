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Политика

В Госдуме описали дальнейшую судьбу Европы анекдотом

Депутат ГД Делягин: Европу без США ждут трудные времена
Global Look Press

Годы спокойной жизни под крылом США обернулись для Европы последствиями: ей выставили счет в виде закрытого доступа к российским энергоресурсам. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал депутат Государственной думы РФ, доктор экономических наук Михаил Делягин.

По словам парламентария, экономическая модель Европейского союза (ЕС) строилась именно на дешевой энергии, благодаря которой производились дорогостоящие изделия и продавались в другие страны. При этом все проблемы объединения на внешнем контуре все это время решали Соединенные Штаты.

«Да, за деньги, за унижения, за политические уступки, но США решали проблемы Европы. Но в результате, когда за эти уступки пришлось платить, получилось, как в анекдоте: «И только в бане Галя поняла, почему ресторан был бесплатный». Вот Европа оказалась в этой самой бане, где ей сказали: так, мол, значит, российские ресурсы ты больше не получаешь», — сказал Делягин.

До этого политолог Алекс Крайнер заявил, что Европа не сможет полноценно существовать без сотрудничества с РФ. Он заметил, что даже «некоторые из главных русофобов Европы» начали говорить о необходимости диалога с российской стороной.

Ранее Фицо раскритиковал ЕС за антироссийскую политику.

 
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