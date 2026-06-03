В ЕС задумались отменить статус беженцев для одной категории украинцев

Politico: в ЕС могут отменить статус беженцев для украинцев призывного возраста

Постоянные представители стран Европейского союза обсуждают возможность предоставления статуса беженца мужчинам-гражданам Украины призывного возраста. Об этом сообщает издание Politico, со ссылкой на европейских дипломатов.

Один из собеседников издания заявил, что пока рано говорить о возможном принятии таких решений и необходимо дождаться оценки Европейской комиссии.

По мнению некоторых европейских дипломатов, инициатива может быть связана с нехваткой военнослужащих на Украине, говорится в статье.

В настоящее время граждане Украины пользуются в Евросоюзе режимом временной защиты, который предоставляет право на проживание, работу и обучение в странах объединения. Последний раз действие механизма было продлено в июне прошлого года, его срок истекает в марте 2027 года.

По информации Politico, министры стран ЕС в ближайшие дни дадут политические ориентиры Еврокомиссии, которая готовит предложения по дальнейшей судьбе механизма временной защиты. Ожидается, что ЕК представит свои идеи в ближайшие недели.

Ранее Еврокомиссия попросила страны ЕС исключить Украину из списка безопасных государств.