Зеленский посетит саммит «Большой семерки»

Президент Украины Владимир Зеленский посетит предстоящий саммит «Большой семерки» (G7), который пройдет в середине июня во Франции. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, Зеленский должен присоединиться к главам государств и правительств Франции, Германии, Италии, Японии, Канады, Великобритании и США на мероприятии, которое состоится в Эвиан-ле-Бен.

Один из источников Politico сообщил, что он намерен поднять вопрос о противовоздушной обороне Украины, а также обсудить вопросы военной дипломатии.

Саммит «Большой семерки» пройдет с 15 по 17 июня.

До этого генеральный секретарь НАТО Марк Рютте пригласил украинского лидера Владимира Зеленского на саммит военного блока, который пройдет в Турции. По словам руководителя Североатлантического альянса, Зеленский пообещал посетить мероприятие. Очередной саммит НАТО состоится в Анкаре с 7 по 8 июля.

Ранее страны «Большой семерки» обратились к Украине по вопросу коррупции.