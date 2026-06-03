Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Зеленский посетит саммит «Большой семерки»

Politico: Зеленский посетит предстоящий саммит «Большой семерки» во Франции
Piroschka van de Wouw/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский посетит предстоящий саммит «Большой семерки» (G7), который пройдет в середине июня во Франции. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, Зеленский должен присоединиться к главам государств и правительств Франции, Германии, Италии, Японии, Канады, Великобритании и США на мероприятии, которое состоится в Эвиан-ле-Бен.

Один из источников Politico сообщил, что он намерен поднять вопрос о противовоздушной обороне Украины, а также обсудить вопросы военной дипломатии.

Саммит «Большой семерки» пройдет с 15 по 17 июня.

До этого генеральный секретарь НАТО Марк Рютте пригласил украинского лидера Владимира Зеленского на саммит военного блока, который пройдет в Турции. По словам руководителя Североатлантического альянса, Зеленский пообещал посетить мероприятие. Очередной саммит НАТО состоится в Анкаре с 7 по 8 июля.

Ранее страны «Большой семерки» обратились к Украине по вопросу коррупции.

 
Теперь вы знаете
Удар по автобусу, запрет на выезд для чиновников и выходной для родителей выпускников. Что нового к утру 3 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!