СМИ сообщили о выгорании в Белом доме из-за Ирана

Администрация Белого дома ощущает выгорание в связи с почти всеобщей сосредоточенностью на прекращении военного конфликта с Ираном. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на источники.

Авторы материала напомнили, что конфликт уже в два раза дольше, чем планировалось

«Администрация поглощена этим конфликтом. Она находится в состоянии апатии или усталости, так как кажется, что ничего не происходит, даже если есть какие-то успехи, никто об этом не сообщает», — отмечается в публикации.

Один из источников, приближенный к Белому дому, сообщил, что в администрации считают, что у них нет иного выбора, кроме как «оказаться в этой ситуации».

2 июня американский лидер заявил, что Соединенные Штаты и Иран могут заключить соглашение уже на следующей неделе. По его словам, ситуация «выглядит хорошо». Глава Белого дома подчеркнул, что осталось доработать еще несколько вопросов.

Ранее Иран назвал условия для возобновления переговоров с США.