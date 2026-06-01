Политолог: Румыния будет всеми силами избегать противостояния с Россией

Политолог Биткова: Румыния не будет вступать в конфликт с Россией

Старший научный сотрудник Сектора Восточной Европы ИНИОН РАН Татьяна Биткова в беседе с «Ридусом» прокомментировала адресованный России призыв президента Румынии Никушора Дана изменить методы ударов по Украине, чтобы не страдало его государство.

По мнению эксперта, Бухарест продолжит курс на умеренную поддержку Киева, при этом всеми силами будет пытаться избежать прямого противостояния с Россией.

«Румынские политики массово не выражают усталость от поддержки Украины. При этом, они стараются вести себя осторожно и дипломатично. Бухарест не собирается влезать в открытое вооруженное противостояние с Россией, несмотря на неприятные инциденты», — сказала Биткова.

Более того, Румыния исторически не слишком тепло относится к Киеву, поскольку остаются нерешенными вопросы относительно положения румыно-молдавского меньшинства на украинской территории, добавила политолог.

В ночь на 29 мая беспилотник упал на крышу многоквартирного дома в городе Галац в Румынии. Два человека получили травмы. Местные власти поспешили обвинить в произошедшем Россию. По их словам, дрон якобы летел в направлении Украины для нанесения ударов. Бухарест пообещал принять дипломатические меры в отношении Москвы. В Госдуме указали на отсутствие у Румынии доказательств и усомнились в том, что БПЛА был российским.

Позднее Дан заявил, что РФ нужно изменить тактику ударов по Украине, чтобы исключить ущерб для его страны.

