«Зачем он врет людям?»: Лукашенко резко высказался о Пашиняне после слов о транзите газа

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подверг критике заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о возможной организации нового транзита газа через армянскую территорию. Его слова приводит агентство БелТА.

Лукашенко заявил, что не понимает, о каких газопроводах идет речь. По его мнению, пока отсутствует ясность относительно маршрутов поставок, источников газа и возможных финансовых выгод для Армении.

«Народ, люди же в детали не погружаются. Откуда какие трубы будут проложены? Вот хотелось бы знать, зачем он врет своим людям. Какие трубы, откуда трубы эти будут идти и кто этот газ им даст, и какие деньги будут?» — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер также отметил, что в настоящее время Россия поставляет Армении природный газ без экспортных пошлин по цене около $150–160 за тысячу кубометров. При этом, по его словам, на рынке Евросоюза стоимость газа составляет примерно $550–650 за тысячу кубометров.

Лукашенко подчеркнул, что такая разница в ценах сама по себе является значительной экономической выгодой для Армении.

Кроме того, президент Белоруссии выразил мнение, что происходящие в Армении процессы выгодны определенным политическим кругам. Он напомнил о визитах европейских представителей в республику и отметил, что со стороны Запада звучала критика в адрес России и Белоруссии.

При этом Лукашенко добавил, что Минск и Москва не считают себя идеальными, однако призвал критиков обратить внимание и на собственные действия.

Пашинян заявлял, что Армения может получать газ в качестве оплаты за транзит топлива через свою территорию в рамках проекта «Маршрут Трампа». Декларация о создании «Маршрута» была подписана лидерами Армении, США и Азербайджана 8 августа 2025 года в ходе встречи в Белом доме. Этот транспортный коридор протяженностью 42 километра пройдет через Сюникскую область на юге Армении.

Ранее Россия предупредила Армению о прекращении льгот на газ при вступлении в ЕС.

 
