Энергетический кризис заставляет Евросоюз трезвее смотреть на вещи и исправлять ошибки. Такое мнение высказал спецпредставитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсети Х.

«Как и прогнозировалось, энергетический кризис вынуждает ЕС быть более реалистичным и начинать исправлять прошлые ошибки. Европе нужна Россия, чтобы выжить», — отметил Дмитриев.

Так он прокомментировал публикацию агентства Bloomberg о планах ЕС временно заморозить потолок цен на российскую нефть на уровне 44,10$ за баррель. По информации агентства, если этого не сделать, то к концу лета стоимость нефти марки Urals может достичь 65$ за баррель. Это выше прежнего уровня $60, согласованного странами «Большой семерки» (G7).

До этого политолог Алекс Крайнер заявил, что Европа не сможет полноценно существовать без сотрудничества с Россией. Он заметил, что даже «некоторые из главных русофобов Европы» начали говорить о необходимости диалога с российской стороной.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявлял о неизбежности диалога России и Европы. По его словам, без европейцев невозможно обсуждать будущую архитектуру безопасности. Поэтому так или иначе переговоры потребуются, отметил представитель Кремля.

Ранее Путин заявил, что отношения России с Европой рано или поздно восстановятся.