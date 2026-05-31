Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Политика

Дмитриев заявил, что Европе не выжить без России

Дмитриев: Европе нужна Россия, чтобы выжить
Roman Naumov/Global Look Press

Энергетический кризис заставляет Евросоюз трезвее смотреть на вещи и исправлять ошибки. Такое мнение высказал спецпредставитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсети Х.

«Как и прогнозировалось, энергетический кризис вынуждает ЕС быть более реалистичным и начинать исправлять прошлые ошибки. Европе нужна Россия, чтобы выжить», — отметил Дмитриев.

Так он прокомментировал публикацию агентства Bloomberg о планах ЕС временно заморозить потолок цен на российскую нефть на уровне 44,10$ за баррель. По информации агентства, если этого не сделать, то к концу лета стоимость нефти марки Urals может достичь 65$ за баррель. Это выше прежнего уровня $60, согласованного странами «Большой семерки» (G7).

До этого политолог Алекс Крайнер заявил, что Европа не сможет полноценно существовать без сотрудничества с Россией. Он заметил, что даже «некоторые из главных русофобов Европы» начали говорить о необходимости диалога с российской стороной.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявлял о неизбежности диалога России и Европы. По его словам, без европейцев невозможно обсуждать будущую архитектуру безопасности. Поэтому так или иначе переговоры потребуются, отметил представитель Кремля.

Ранее Путин заявил, что отношения России с Европой рано или поздно восстановятся.

 
Теперь вы знаете
Курение приводит к слепоте. Почему это не байка, а реальность
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!