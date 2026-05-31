Посол объяснил высказывания президента Румынии о падении российского беспилотника

Мирошник: руководство Румынии говорит о падении российского БПЛА ради денег ЕС
Румынское руководство говорит о падении российского беспилотного летательного аппарата в Галаце ради денег от Европейского союза. Об этом заявил посол по особым поручениям министерства иностранных дел России Родион Мирошник.

Он считает, что высказывания преследуют цель открыть для Румынии доступ к грантам объединения на укрепление обороны, как те, которые ранее получили государства Прибалтики.

«Румынский президент, по сути дела, становится в очередь за распилом европейских грантов. И в этой ситуации, конечно, они на всякий случай заявили о том, что это русские. Главное, чтобы денег давали», — сказал дипломат.

До этого румынский публицист Ион Кристою заявил, что общество Румынии задает «многочисленные вопросы» из-за падения в Галаце беспилотника. Он отметил, что официальные версии вызывают у жителей страны сомнения и усугубляют подозрения в том, что была совершена диверсия.

Ранее Захарова прокомментировала инцидент с БПЛА в Румынии.

 
