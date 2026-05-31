Трамп оценил ход переговоров с Ираном

Трамп заявил, что переговоры с Ираном продвигаются медленно
Graeme Sloan / Pool via CNP/AdMedia/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что переговоры с Ираном продвигаются медленно.

«Мы медленно продвигаемся к тому, чего хотим», — сказал американский лидер.

Он объяснил, что стороны медленно движутся к своей цели из-за сложного характера иранских представителей.

Трамп также сообщил, что Иран дал согласие на отказ не только от создания, но и от покупки ядерного оружия (ЯО). По его словам, изначально в соглашении говорилось, что Тегеран не будет разрабатывать ЯО, но затем американский президент поднял вопрос о возможной покупке. Трамп подчеркнул, что теперь в соглашении указано, что Иран не будет ни разрабатывать, ни каким-либо образом приобретать ядерное оружие.

29 мая агентство Tasnim сообщило, что текст проекта соглашения между Ираном и США за последние дни претерпел изменения и пока не согласован.

В свою очередь, президент России Владимир Путин назвал конфликт США и Израиля против Ирана очень тяжелым и сложным.

Ранее в Иране раскрыли детали проекта соглашения с США.

 
