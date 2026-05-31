Трамп заявил, что Иран готов отказаться от разработки ядерного оружия

Трамп заявил, что Иран согласился отказаться не только от создания и покупки ЯO

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран якобы дал согласие на отказ не только от создания, но и покупки ядерного оружия. Об этом он сообщил в интервью Fox News.

Он уточнил, что изначально в соглашении указывалось, что Иран не будет именно разрабатывать ядерное оружие. Тогда Трамп решил уточнить насчет возможной покупки ЯО.

«Так что теперь там (в соглашении) сказано: «мы (Иран) не будем ни разрабатывать, ни каким-либо образом приобретать военное оружие». Это большая разница», — сказал Трамп.

29 мая агентство Tasnim сообщило, что текст проекта соглашения между Ираном и США, касающийся урегулирования конфликта, за последние несколько дней претерпел изменения и пока еще не согласован.

До этого портал Axios сообщал, что переговорщики США и Ирана согласовали проект меморандума. Он ждет одобрения обеих сторон. По данным портала, после этого США снимут блокаду и восстановят судоходство в Ормузском проливе. Проход судов будет бесплатным, говорится в материале.

Ранее в Пентагоне заявили, что США примут любую сделку с Ираном.